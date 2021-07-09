Авербух заявил о желании объединить Загитову и Медведеву в шоу

Хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о желании объединить Алину Загитову и Евгению Медведеву для участия в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Слова хореографа приводит «Газета.Ru».

По словам Авербуха, он был бы очень счастлив, если бы Женя и Алина приняли участие в новом сезоне проекта «Ледниковый период».

Я абсолютно убеждён, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают, — сказал Авербух.

При этом хореограф и постановщик отметил, что не имеет значения, в какой роли предстанут фигуристки в шоу.

Алина Загитова была ведущей «Ледникового периода» в прошлом сезоне.

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