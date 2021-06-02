 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Авербух показал подготовку Медведевой к ледовому шоу

20:09, 02 июня 2021
Илья Авербух Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хореограф Илья Авербух показал, как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева готовится к ледовому шоу «Анна Каренина». Видео с тренировки появилось в аккаунте шоу известного хореографа.

Общая продолжительность тренировок 10–12 часов в день. Спортсмены во главе с Ильёй Авербухом прикладывают максимум усилий для того, чтобы уже в июле вы смогли увидеть невероятной красоты спектакль на льду!говорится в сообщении.

Премьера спектакля состоится в Сочи 9 июня. Медведева будет выступать в паре с Александром Энбертом.

Ранее президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, не примет участия на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео