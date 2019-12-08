https://static.news.ru/photo/3e8c2e78-1939-11ea-904b-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Алёна Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов. Оценка 17-летней спортсменки за прокат произвольной программы составила 162,65 балла, что дало общую оценку за два выступления в Турине 247,59 балла!

Результат Косторной, который превзошёл предыдущий рекорд другой россиянки — Александры Трусовой (241,02), позволил ей выиграть Гран-при. Косторная выступала в финале пятой. Её могла обойти Алина Загитова, которая последней показывала свою произвольную программу. Однако олимпийская чемпионка упала с двойного акселя. Получив скромные 125,63 балла за произвольную программу, Загитова заняла лишь шестое место с общей суммой 205,23 балла.

При этом весь пьедестал женского турнира Гран-при оказался занят россиянками. Второе место завоевала Анна Щербакова, получившая 165,62 балла за произвольную программу и 240,92 балла — в сумме. Третий результат — у Александры Трусовой, допустившей падение на четверном тулупе. Она набрала 161,73 балла за произвольную программу и 233,18 балла — в сумме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перед финалом Гран-при призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух назвал российских фигуристок Алёну Косторную и Александру Трусову главными претендентами на победу. Он тогда отметил, что оценки Касторной за короткую программу могут быть выше на 10 баллов, чем у Трусовой. Козырем Трусовой Авербух считал произвольную программу, которую в финале не советовал усложнять.