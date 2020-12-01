Акимову предложили включить в состав сборной России уже в декабре

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Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал о максимализме своего подопечного Александра Логинова, который всегда ставит перед собой самые высокие результаты.

Александр всегда недоволен своими результатами, даже когда занимает второе или третье место на чемпионате мира. Он старается всегда победить и считает, что где-то недоработал. Полностью счастлив он был, только когда...