Акимову предложили включить в состав сборной России уже в декабре

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский прокомментировал выступление вернувшейся из декретного отпуска победительницы этапа Кубка мира по биатлону Татьяны Акимовой, которая одержала в Тюмени победы в двух гонках.
На сегодня ни одна биатлонистка на Кубке России не готова так сильно функционально, как она. Когда Акимова идёт в своём ритме, другие спортсменки вынуждены выжимать всё из себя, и это отражается на стрельбе, поэтому её соперницам было очень тяжело, а Таня заслуженно победила за счёт своего высокого класса. Считаю, что уже в ближайшее время, например на австрийских этапах, она могла бы заменить кого-то из спортсменок, — рассказал Кугаевский NEWS.ru.
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