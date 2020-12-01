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Акимову предложили включить в состав сборной России уже в декабре

20:24, 01 декабря 2020 15
Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский прокомментировал выступление вернувшейся из декретного отпуска победительницы этапа Кубка мира по биатлону Татьяны Акимовой, которая одержала в Тюмени победы в двух гонках.

На сегодня ни одна биатлонистка на Кубке России не готова так сильно функционально, как она. Когда Акимова идёт в своём ритме, другие спортсменки вынуждены выжимать всё из себя, и это отражается на стрельбе, поэтому её соперницам было очень тяжело, а Таня заслуженно победила за счёт своего высокого класса. Считаю, что уже в ближайшее время, например на австрийских этапах, она могла бы заменить кого-то из спортсменок, — рассказал Кугаевский NEWS.ru.

Полностью интервью с Кугаевским читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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