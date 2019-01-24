Дрон-невидимка прикроет Су-57

https://news.ru/storage/news/34cc6dcd6ea5604e8507dcd4f8066c4f/8c61db51-eec1-4417-b841-a8e226011f74_850.jpg CC BY-SA 4.0/Wikinedia

БЛА С-70

Когда у Минобороны появится тяжёлый ударный беспилотник

Несмотря на привычные для российского военно-промышленного комплекса переносы сроков и срывы контрактов, разработка ударно-разведывательного дрона ОКБ Сухого, судя по всему, идёт по графику. Беспилотник проходит аэродромные испытания, весной, вероятно, состоится его первый полёт. В то же время будущее этой машины, которая должна быть способна преодолевать современные средства ПВО, остаётся туманным. Есть вероятность, что опытный образец не пойдёт в серию, а останется лишь демонстратором технологий, полагают эксперты.

В Сети опубликованы фотографии перспективного тяжёлого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». Снимки, предположительно, были сделаны на аэродроме Новосибирского авиационного завода. На них в разных ракурсах изображён планёр С-70 на рулёжной дорожке аэродрома, есть возможность рассмотреть отдельные детали конструкции и шасси аппарата.

Another photos new Russian heavy UAV project Okhotnik-B

source https://t.co/G1K76sFQur pic.twitter.com/lszEp6i2WT — Yuri Lyamin (@imp_navigator) January 24, 2019

Вполне возможно, что кадры перспективного ударного БЛА «просочились» в Сеть не без ведома Минобороны — ведомство ранее заявляло, что лётные испытания «Охотника» начнутся в 2019 году, предполагают военные обозреватели американского издания The War Zone Тайлер Роговей и Джозеф Тревитник.

«Аппарат выглядит довольно внушительно. Его конфигурация отдалённо напоминает Northrop Grumman X-47B (разрабатываемый американский тяжёлый многоцелевой беспилотный летательный аппарат. — News.ru) и Boeing X-45C Phantom Ray (перспективный ударный беспилотник, создаваемый американской компанией Boeing. — News.ru), а также другие аналогичные БЛА», — отмечают авторы, добавляя, что ранее уже появилось фото одного из новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 — на киль самолёта было нанесено изображение похожего на С-70 БЛА в связке с истребителем.

As noted, the new photo of the Su-57 (tail # 53) has an interesting paint job on its tail. https://t.co/m9EAyLe9jChttps://t.co/jkpYChzN8F pic.twitter.com/FFKQ7szioe — Rob Lee (@RALee85) January 18, 2019

По мнению обозревателей издания, «Охотники», возможно, будут в дальнейшем использоваться как «ведомые» самолёты, управляемые с борта Су-57. Таким образом БЛА будут «прикрывать» и дополнять новейший истребитель, выполняя ударные и разведывательные задачи.

«Если ОКБ Сухого будет придерживаться ранее объявленного графика и "Охотник" совершит свой первый полёт этой весной, нам, возможно, не придётся слишком долго ждать, чтобы увидеть, как далеко россияне продвинулись, чтобы воплотить в жизнь свои технологии в сфере разработки БЛА», — заключают обозреватели The War Zone.

Впервые о планах получить на вооружение ударный БЛА такого класса представители Минобороны заявили на авиасалоне МАКС-2009. Согласно контракту, заключённому в 2011 году между Минобороны и ОКБ Сухого, аппарат должен обладать высокой дальностью полёта и автономностью, иметь возможность применять широкий спектр вооружений. В ноябре 2018 года сообщалось, что БЛА начал испытательные пробежки по взлётно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода с разгоном до скорости 200 км/ч.

Аппарат выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Предположительно, масса БЛА — до 20 т, расчётная максимальная скорость — до 1000 км/ч. Возможно, аппарат оснащён какой-либо из модификаций реактивного двигателя АЛ-31Ф, отмечает специализированный портал MilitaryRussia.

В то же время судьба другого российского тяжёлого ударного дрона «Альтаир» заставляет усомниться в скором запуске «Охотника» в серию. Так, работы казанского ОКБ имени Симонова над «Альтаиром» были приостановлены в октябре 2018 года, после чего проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации, и сейчас он находится в неопределённом состоянии. Портал News.ru писал о серьёзных проблемах у отечественных производителей беспилотной авиации: недостатке финансирования, вызванном кризисом в экономике, а также отсутствии доступа к западным технологиям из-за санкций.

Все те проблемы, о которых говорилось в связи с разработкой БЛА «Альтаир», безусловно, справедливы и в отношении «Охотника», отмечает News.ru эксперт в области беспилотных технологий Денис Федутинов.

«Будущее "Охотника" не вполне понятно. Есть вероятность, что опытный образец беспилотника так и останется демонстратором технологий, а уже на основе наработок, сделанных по данному проекту, в перспективе будут создаваться другие БЛА», — полагает он.

В то же время, судя по опубликованным фотографиям, разработчики идут «по заданному графику», и аппарат находится, как ранее и было обещано, на стадии аэродромных испытаний, указывает Федутинов.

«Основное назначение подобных БЛА — выполнение разведывательных и ударных задач в действиях против противника, оснащённого современными системами ПВО. Для этого в беспилотнике и применены стелс-технологии», — объясняет эксперт.

Федутинов также не исключает, что С-70, возможно, действительно будет действовать в «связке» с Су-57, и напоминает, что мысли об унификации перспективного разведывательно-диверсионного БЛА с истребителем пятого поколения высказывались экспертами и ранее.