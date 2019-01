Дрон-невидимка прикроет Су-57

Несмотря на привычные для российского военно-промышленного комплекса переносы сроков и срывы контрактов, разработка ударно-разведывательного дрона ОКБ Сухого, судя по всему, идёт по графику. Беспилотник проходит аэродромные испытания, весной, вероятно, состоится его первый полёт. В то же время будущее этой машины, которая должна быть способна преодолевать современные средства ПВО, остаётся туманным. Есть вероятность, что опытный образец не пойдёт в серию, а останется лишь демонстратором технологий, полагают эксперты.

В Сети опубликованы фотографии перспективного тяжёлого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». Снимки, предположительно, были сделаны на аэродроме Новосибирского авиационного завода. На них в разных ракурсах изображён планёр С-70 на рулёжной дорожке аэродрома, есть возможность рассмотреть отдельные детали конструкции и шасси аппарата.

Вполне возможно, что кадры перспективного ударного БЛА «просочились» в Сеть не без ведома Минобороны — ведомство ранее заявляло, что лётные испытания «Охотника» начнутся в 2019 году, предполагают военные обозреватели американского издания The War Zone Тайлер Роговей и Джозеф Тревитник.

