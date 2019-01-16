Депстрой Москвы: часть новых станций метро выйдет за МКАД

https://news.ru/storage/news/687786073cb68c37dd488255c9d48d6d/73394bf7-7b48-4203-9253-7e6f7a11f9b3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Восемь новых станций Московского метрополитена выведут за пределы МКАД: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» (все на Некрасовской линии), остальные четыре — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» откроют на продлении Сокольнической ветки в ТиНАО.

Всего в 2019 году планируется запустить 14 станций, передаёт «Москва 24». Власти мегаполиса сообщили о планах «прорыть» ещё один тоннель подземки. К работам могут приступить в 2021–2022 годах. Это будет радиальная линия — Рублёво-Архангельская. Её длина составит около 19 км с семью станциями.

Ранее News.ru писал о ЧП в столичном метро. «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую» Люблинско-Дмитровской линии пришлось временно закрыть из-за поступления воды.