Поездку детей чиновников в Турцию обсудят в Госдуме

https://news.ru/storage/news/f582e4444ae4156b24864e6af78b65e9/7fb80616-2a89-4e31-9a49-aa2b7e765c4e_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

В скандале может быть замешан тесть Дмитрия Пескова

Вопрос о чиновниках Брянской области, которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счёт благотворительного фонда, рассмотрят на федеральном уровне. Пока слуги народа из города Клинцы подвергаются проверке из-за резонансного инцидента, News.ru выяснил: случай этот не единственный. А в этом конкретном скандале может быть замешан бывший тесть Дмитрия Пескова

«Вопрос будет поставлен в Государственной думе», — сообщил в беседе с редакцией депутат от КПРФ Николай Арефьев.

Коммунист выразил возмущение произошедшим инцидентом, о котором ранее писал News.ru. На деньги, которые Клинцам выделил «Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и находящимися в тяжёлой жизненной ситуации» имени посла РФ в Турции Андрея Карлова, к морю были отправлены не сироты и инвалиды, а дети чиновников. Когда журналисты потребовали объяснений у главы города Олега Шкуратова, тот не нашёл в произошедшем ничего предосудительного.

«Этот случай не единичный. Известно, что из детей чиновников формируют хоры и направляют за госсчёт в турне по всей Европе. Их концерты не пользуются популярностью, но ребята с удовольствием ездят по Германии, Франции, Испании, Италии за счёт государства», - рассказал News.ru Арефьев.

Он обратил внимание, что в летних лагерях России по бесплатным путёвкам тоже отдыхают в подавляющем большинстве дети чиновников, а не дети-сироты или дети из неблагополучных семей. При этом, непонятно, зачем нужна такая благотворительная поездка ребятам, родители которых прилично зарабатывают и вполне могут позволить себе заплатить за отдых отпрыска 20-30 тысяч.

«Необходимо вводить контроль за распределением путёвок. Этот контроль может быть депутатским или народным. Но важно, чтобы по таким программам отдыхали дети, родители которых неспособны направить их на отдых», — подчеркнул собеседник News.ru.

Если речь идёт о талантливых спортсменах, которые являются победителями различных соревнований, то они могут ездить на международные конкурсы за госсчёт, подчеркнул Арефьев. Главное, чтобы речь действительно шла о талантливых ребятах, а не о «подставных» чиновничьих детках. Ранее Олег Шкуратов пояснял, что его дочь поехала на отдых в Турцию, поскольку является спортсменкой.

Вопиющая ситуация

Председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский Комитет», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец назвала ситуацию вопиющей, противоречащей всем этическим и моральным нормам.



«Считаю, что чиновников, которые злоупотребили самым дорогим, что есть, доверием других людей, надо наказать», — сказала она в беседе с НСН.

Правозащитница не исключила, что чиновники могли получить детские путевки в Турцию как взятку за оформление каких-либо разрешительных или других документов. Вместе с тем, Волынец призвала не забывать, что дети не виноваты в сложившейся ситуации, и попросила не начинать травлю несовершеннолетних.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в связи с данной ситуацией проверит Олега Шкуратова на профпригодность. По его мнению, главе города не стоило направлять свою дочь в Турцию за счёт благотворительного фонда.

Примечательно, что Богомаз уже не впервые подозревает Шкуратова в злоупотреблениях. По информации газеты «Брянские новости», весной 2014 года Богомаз, будучи депутатом Государственной думы, пожаловался на Шкуратова в прокуратуру, МВД и антимонопольное управление. Он сообщил, что с 2011 года по заниженной стоимости были проданы принадлежащие городу здания — бывший детский сад, недостроенный корпус санатория «Вьюнки», детская художественная школа и читальный зал. В пяти из шести подобных случаев покупателем и арендатором стал предприниматель Олег Шкуратов, который тогда ещё не был мэром.

Между тем, телеграм-канал «Проект» сообщает, что организацией отдыха детей брянских чиновников занимался родственник Дмитрия Пескова. Руководителем фонда, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является предприниматель Вадим Солоцинский.

Скриншот выписки из ЕГРЮЛ

По данным «Проекта», брат Владимир Солоцинский — отец второй супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерины. Песков женился на девушке, когда вместе с Солоцинским работали в Турции. От этого брака у Пескова есть дочь Елизавета.

Солоцинский до сих пор связан с Турцией — возглавляет некоммерческое партнерство русских и турецких предпринимателей. В фонде имени Карлова он является одним из учредителей.

Напомним, что Андрей Карлов занимал должность посла РФ в Турции. 19 декабря 2016 года дипломата застрелили во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Известно, что мужчина очень любил Клинцы. Именно поэтому сотрудники фонда его имени приняли решение пригласить детей-делегатов оттуда в город Демре. К слову, Демре — город-побратим брянских Клинцов.

Изначально речь шла о том, что поехать должны дети, «проживающие на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Однако, по словам чиновников, при распределении путёвок в городе ориентировались на успехи детей в учебе и спорте. Глава правительства города Александр Морозов сообщил прессе, что из пятидесяти поехавших в Турцию детей, отпрысков чиновников было всего три человека. Остальные — активисты молодёжной организации «Юнармия».