https://static.news.ru/photo/08be19ba-b826-11e9-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Больше половины россиян убеждены, что от США исходит наибольшая для РФ угроза, связанная с использованием ядерного оружия. Однако подобного рода атаку соотечественники всё же считают маловероятной. При этом пятая часть опрошенных не знает, что ядерное оружие уже применялось.

Социологическое исследование проводил ВЦИОМ. В нём участвовали 1600 человек. О Соединённых Штатах как источнике ядерной угрозы заявили 60% респондентов. Лишь 6% россиян полагают, что максимальная угроза такого рода исходит от Великобритании, 5% опрошенных считают, что наибольшую опасность для РФ в этом плане представляет НАТО в целом.

Социологи отмечают, что сильные опасения по поводу возможности наступления ядерной войны испытывают 14% россиян, 5% сограждан говорят, что живут в постоянном страхе в ожидании ядерного конфликта.

Результаты исследования показали, что каждый пятый (21%) респондент не знает, что ядерное оружие применялось в реальных военных конфликтах. При этом, по данным опроса, наибольший удельный вес тех, кто не знает об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, приходится на людей в возрасте от 18 до 34 лет.

Возможность ядерной войны не беспокоит в основном опять-таки молодёжь. Может, потому что не знают таких фактов? — комментирует результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Ранее News.ru писал о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и РФ. Он был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Штаты стали могильщиками ДРСМД. По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже.