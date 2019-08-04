https://static.news.ru/photo/fb98c0bc-b68d-11e9-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.most.life

Президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожный транспорт играет огромную роль в развитии национальной экономики. Таким образом российский лидер поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником.

Политик отметил работу железнодорожников во время чемпионата мира по футболу, XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, открытие движения поездов в обход Краснодара и строительство магистрали в Крым, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что 18 июля 2019 года специалисты завершили укладку рельсов на железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».