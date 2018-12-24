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Прокуратура проверила отдых детей из Клинцов в Турции

Jens Kalaene/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Прокуратура Брянской области проверила, как была организована поездка детей из города Клинцы в турецкий Демре. Надзорное ведомство заявило о нарушениях.

Установлено, что население города Клинцы не оповестили о предстоящей поездке, на которую могли рассчитывать все дети. Например, информацию о путешествии и о возможности отправить ребёнка не разместили на сайте органов местного самоуправления или в официальном печатном издании города.

Кроме того, выяснилось, что городской координационный совет, который решал, кто именно поедет в Турцию, не имел на это полномочий.

По итогам проверки прокуратура обязала главу администрации Клинцов устранить нарушения законодательства, начальник отдела образования привлечён к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура проводила проверку после жалобы местной жительницы.

Ранее News.ru писал, что сотрудники администрации города Клинцы в Брянской области будут наказаны за то, что отправили своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда. Замглавы администрации Людмила Лубская уже уволена. Именно она не увидела ничего предосудительного в том, что на отдых отправились дети госслужащих.


#дети #отдых #Брянскаяобласть
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