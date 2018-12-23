Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух

https://news.ru/storage/news/fb06260dd13d4a37ca3c8203ab33b6bc/f5bfeaff-3292-4ed9-ad19-b4c6e1391897_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ольга Васильева

Министр просвещения РФ Ольга Васильева посоветовала родителям больше уделять времени чтению вслух своим детям. С помощью литературы взрослым проще отвлечь ребёнка от гаджетов, заявила чиновница.

Чрезмерное увлечение смартфонами негативно влияет на успеваемость в школе, ученики плохо работают с текстом, не воспринимают содержание, не запоминают его и не анализируют, пишет ТАСС.

«Родителям, молодым мамам и папам нужно снова начать читать детям книжки, а не бездумно выдавать малышам в руки гаджеты», — подытожила глава ведомства.

Одной из главных задач министерства является обеспечение ребят равными условиями получения образовательных услуг. Для этих целей создан проект «Российская электронная школа», подразумевающий использование электронных ресурсов во время учебного процесса. На портале разместят уроки лучших педагогов РФ по основным программам 1−11 классов. Ресурс также позволит детям изучать науки дистанционно, если это потребуется.

Ранее News.ru сообщал о двух новых должностях в школах страны. В рядах педагогов появятся старший учитель и ведущий учитель.