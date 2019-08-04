https://static.news.ru/photo/d6494f6e-b76b-11e9-a735-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство охраны природы Якутии/РИА Новости

Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог.

Это даёт основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнём, — передаёт сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.

Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники.

Как ранее писал News.ru, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. На прошлой неделе площадь составляла более 2,8 млн га.