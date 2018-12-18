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Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка

News.ru

общество [ версия для печати ]

Центробанк сообщил о блокировке сайта, который маскировался под его интернет-приёмную. Портал был обнаружен на прошлой неделе.

«Увидеть ссылку на него можно было на первой странице поисковой выдачи, сейчас ресурс уже снят с делегирования. Будьте бдительны и всегда проверяйте страницы, на которые заходите», — говорится в сообщении на официальной странице ЦБ в Facebook.

Там отмечается, что в поисковой выдаче главная страница сайта регулятора отмечена синей галочкой.

Как писал News.ru ранее, Банк России хочет получить возможность закрывать сайты с информацией о мошенниках. Таким образом Центробанк планирует усилить свою роль в выявлении и пресечении незаконных финансовых операций и кибератак.


#ЦЕНТРОБАНК #МОШЕННИКИ
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