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Минздрав рассказал о больном мальчике из Иркутска

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Трёхлетний ребёнок из Черемхово, помочь которому просили президента Владимира Путина во время пресс-конференции, находится в реанимации. По данным министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, мальчик нетранспортабелен.

У Владислава Шестакова онкологическое заболевание — нейробластома. Помощь ему оказывают лучшие специалисты региона, которые консультируются с федеральными коллегами. Мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Путин на пресс-конференции пообещал помочь с перевозкой ребёнка к месту лечения.

По данным региональных властей, Владислав обеспечен необходимыми препаратами, за ним осуществляется специализированный уход, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Путин исполнил мечту юной россиянки Регины Парпиевой. Девочка мечтала об интервью с первым лицом государства. Разговор длился 20 минут. Политик рассказал о музыкальных предпочтениях, о самых значимых, по его мнению, событиях уходящего года, о своём новогоднем желании и подарке, сообщается на официальном сайте Кремля.


#ИРКУТСК #мальчик #Минздрав
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