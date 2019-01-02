Чаплин призвал запретить Новый год

https://news.ru/storage/news/8be3cfc7f173fba6eba2ac968a38a92b/ece7e4c3-be75-4e79-a582-15ed8559d126_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Всеволод Чаплин

Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение и культ «звёзд попсы», которые можно наблюдать на новогодних празднованиях, противоположны христианству, считает протоиерей Всеволод Чаплин.

«Не случайно ещё в ранние 80-е годы мы, молодые христиане, наотрез отказывались смотреть „новогодний“ ящик и вообще участвовать в ложном „праздничке“. Настоящие христиане делают так и сегодня», — написал священник в своём Facebook, отметив, что «новогодняя поп-культура родилась как противовес Рождеству и христианству».

По его словам, подобная антидуховная «душевность» подменяет бога любовью к «родным и близким» страстям.

Таким образом он прокомментировал, в частности, критику кинокартины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» митрополитом Рязанским и Михайловским Марком.

Священнослужитель ранее обратился к прихожанам с предновогодней речью, в которой рассуждал на тему чудес, счастья и любви, взяв за пример легендарный советский фильм. Согласно его рассуждениям, сюжет ленты заключается в том, что друзья-приятели напиваются и один из них чудесным образом находит любовь. Однако новую любовь герой находит через предательство своей невесты. Кроме того, христианство, отмечает Марк, учит людей труду, а в «Иронии судьбы» показано, что можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдёт само собой, писал News.ru.