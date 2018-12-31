Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы» Рязанова

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратился к прихожанам с предновогодней речью, в которой рассуждал на тему чудес, счастья и любви. В качестве иллюстрации своих слов священнослужитель использовал фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

По мнению митрополита, для многих жителей России телевизор является «собеседником и участником жизни», а в преддверии Нового года всегда показывают эту знаменитую картину. Казалось бы, что в ней нет ничего плохого, но на самом деле идея этого фильма «неположительная», уверен он.

Согласно его рассуждениям, сюжет ленты заключается в том, что друзья-приятели напиваются и один из них чудесным образом находит любовь. Однако новую любовь герой находит через предательство своей невесты. Кроме того, христианство, отмечает Марк, учит людей труду, а в «Иронии судьбы» показано, что можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдёт само собой.

Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.

Ранее News.ru писал, что предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал Константинополь отказаться от легализации новой церкви Украины. Этот процесс священнослужитель назвал политической авантюрой. Глава РПЦ также заявил, что вселенскому патриарху необходимо отступиться от общения с раскольниками.