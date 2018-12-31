Кирилл призвал отступиться от общения с раскольниками

https://news.ru/storage/news/17a733c702c435edf28ef83659885c6a/0285eb00-3f2f-42cc-ae86-391fe9644d5f_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал Константинополь отказаться от легализации новой церкви Украины. Этот процесс священнослужитель назвал политической авантюрой.

Глава РПЦ также заявил, что вселенскому патриарху необходимо отступиться от общения с раскольниками. Именно тогда «подлинная православная церковь Украины» во главе с Онуфрием благословит Варфоломея.

«А история сохранит память о вас в числе тех святителей константинопольского престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство церкви и сохранить её единство», — говорится в обращении патриарха.

В противном случае, по словам Кирилла, вселенский патриарх не сможет больше работать над объединением церквей, а страдания, причинённые им православным украинцам, последуют за Варфоломеем «на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас», говорится в письме, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Как ранее писал News.ru, Кирилл во время заседания Высшего церковного совета заявил о том, что Объединительный собор на Украине оказался провалом. Произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха, юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться, заявил патриарх.