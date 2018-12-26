Патриарх Кирилл назвал провалом закон о переименовании УПЦ

https://news.ru/storage/news/384debce4fedc239a54927f50aaa142e/37d132ed-7e09-4c66-8c5c-d6e7b87e4a59_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время заседания Высшего Церковного совета заявил о том, что Объединительный собор на Украине оказался провалом.

«Никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха, юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться», — передаёт его слова «Царьград».

15 декабря, после так называемого Объединительного собора в Киеве, Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), писал News.ru. Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.

Как ранее писал News.ru, глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов заявил о том, что «Православной церкви Украины» не существует ни канонически, ни юридически.