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Патриарх Кирилл назвал провалом закон о переименовании УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

в мире [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время заседания Высшего Церковного совета заявил о том, что Объединительный собор на Украине оказался провалом.

«Никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха, юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться», — передаёт его слова «Царьград».

15 декабря, после так называемого Объединительного собора в Киеве, Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), писал News.ru. Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.

Как ранее писал News.ru, глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов заявил о том, что «Православной церкви Украины» не существует ни канонически, ни юридически.


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