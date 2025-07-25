Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го

Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го

Erid: 2W5zFGyvycC

Стройка больше не считается «на глаз»

«Хотите строить — закладывайте минимум +30% к тому, что было в 2020-м», — такую фразу можно услышать все чаще от профессиональных участников рынка. Если еще несколько лет назад формирование строительной сметы было относительно предсказуемым процессом, то в 2025 году ситуация кардинально изменилась.

Цены на материалы, логистику, работу, оборудование и энергию выросли, а проектные и юридические риски стали фактором, который нельзя игнорировать. Но с другой стороны — в руках опытного подрядчика появляется все больше инструментов, чтобы держать расходы под контролем, предугадывать «узкие места» бюджета и заранее учитывать риски. Главное — понимать, что влияет на смету сегодня и почему нельзя ориентироваться на цифры пятилетней давности.

В этой статье разберем:

из чего складывается стоимость строительства в 2025 году;

какие факторы больше всего влияют на цену;

где можно сэкономить без ущерба качеству;

как опытный подрядчик, например Северстрой, помогает избежать перерасхода и срыва бюджета.

Как считали раньше и почему эти методы больше не работают

В 2018–2020 годах многие заказчики и подрядчики жили по принципу: «Возьмем примерную цену за метр, накинем 10% на непредвиденное — и поехали». Смета часто считалась в Excel «по шаблону» или по устоявшимся рыночным расценкам, без учета логистических рисков, сезонности, зависимости от импорта или инфляционных трендов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Но затем все изменилось:

Цены на строительные материалы выросли на 25–70% (в зависимости от категории) из-за инфляции, санкций и нестабильного курса рубля.

на 25–70% (в зависимости от категории) из-за инфляции, санкций и нестабильного курса рубля. Импортное оборудование стало менее доступным и более дорогим, а некоторые бренды ушли с рынка.

и более дорогим, а некоторые бренды ушли с рынка. Логистика усложнилась : выросли тарифы, увеличились сроки, участились перебои.

: выросли тарифы, увеличились сроки, участились перебои. Фонд оплаты труда вырос , особенно для квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала.

, особенно для квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала. Риски и непредсказуемость стали фактором № 1 — от отмены поставок до изменения законодательства в процессе стройки.

Из чего складывается смета в 2025 году

Чтобы понимать, почему строительство стало дороже и сложнее, нужно знать структуру современных затрат. Типовая смета состоит из следующих крупных блоков:

1. Строительно-монтажные работы (СМР)

Основной и самый объемный блок включает земляные, бетонные, кладочные, кровельные и отделочные работы. В 2025 году стоимость СМР выросла минимум на 30–40% по сравнению с 2020 годом.

Причины:

Удорожание материалов (цемент, металл, дерево, утеплители).

Рост зарплат у рабочих.

Повышение стоимости аренды техники и ГСМ.

2. Материалы и конструкции

Этот блок подорожал особенно сильно — от 40% и выше за пять лет.

Что особенно подорожало:

арматура, металлоконструкции — из-за металлопроката;

сэндвич-панели и ЛСТК — из-за импортных компонентов;

электрика, вентиляция, лифты — из-за переориентации поставок на Азию;

утеплители и фасадные системы — из-за роста цен на энергию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

3. Проектирование и изыскания

Раньше эти этапы часто недооценивались или обходились по минимуму. Сейчас, напротив, грамотное проектирование стало способом сэкономить на этапе стройки. Заказчики готовы платить за качественный проект, чтобы потом не тратить вдвое больше на переделки.

4. Логистика и хранение

Из-за колебаний курса и перебоев поставок подрядчики чаще закупают материалы впрок. Это требует аренды складов, транспорта, охраны. Увеличились и таможенные расходы на импортные товары, выросла стоимость доставки даже внутри России.

5. Непредвиденные расходы и индексации

Если в 2020 году резерв в смете составлял 5–10%, то в 2025 году — не менее 15–20%. Сюда входят риски по задержкам, пересчеты, удорожание поставок и другие «плавающие» статьи.

Конкретные цифры: как изменились цены

Позиция 2020 год (среднее) 2025 год (среднее) Рост Арматура, т/м 35 000 ₽ 65 000 ₽ +85% Бетон, м³ 3600 ₽ 6000 ₽ +66% Минеральная вата, м³ 1200 ₽ 2200 ₽ +83% Сэндвич-панель, м² 1800 ₽ 3200 ₽ +78% Электрощитовое оборудование 100% (база) 130–160% +30–60% Средняя зарплата рабочего, мес. 45 000 ₽ 70 000 ₽ +55%

Данные усреднены по регионам Центральной России и основаны на открытых рынках, внутренних источниках и сметах подрядчиков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему важно выбирать подрядчика, который считает по-новому

Смета в 2025 году — это уже не «шаблон», а гибкий управляемый инструмент, который строится на реальных данных, прогнозах и цифровом контроле.

Компании вроде Северстроя применяют цифровую сметную платформу, которая учитывает:

текущие рыночные цены;

наличие и логистику материалов;

сезонные коэффициенты;

сроки выполнения;

запас под изменение курса;

проектные узлы, требующие особого контроля.

Кроме того, Северстрой предлагает модульную структуру сметы — заказчик может гибко варьировать состав работ, видеть экономический эффект от тех или иных проектных решений и сравнивать альтернативы до начала стройки.

Где можно экономить — и где категорически нельзя

Можно:

на типовых решениях (модули, типовые инженерные узлы);

(модули, типовые инженерные узлы); на оптимизации конструктивов (без ущерба несущей способности);

(без ущерба несущей способности); на локальных поставщиках , если нет зависимости от иностранных комплектующих;

, если нет зависимости от иностранных комплектующих; на BIM-проектировании, которое снижает количество ошибок и переделок.

Нельзя:

на фундаменте и несущих конструкциях ;

; на инженерных системах (электрика, пожарка, вентиляция);

(электрика, пожарка, вентиляция); на гидроизоляции и утеплении — это напрямую влияет на комфорт и срок службы;

— это напрямую влияет на комфорт и срок службы; на проектировании, особенно если здание нестандартное.

Как Северстрой помогает избежать перерасхода

Компания Северстрой работает по модели строительства под ключ, что позволяет заказчику:

🔹 иметь единый договор и единую смету;

🔹 сократить сроки за счет скоординированности всех этапов;

🔹 избежать «сюрпризов» на стройке — все запроектировано заранее;

🔹 получить актуальную смету, основанную на реальных цифрах;

🔹 контролировать расходы на каждом этапе через цифровые отчеты.

Плюс: Северстрой проводит предпроектную аналитику, где выявляет слабые места ТЗ, предлагает альтернативные решения и помогает заказчику понять, сколько реально будет стоить объект, — еще до подписания договора.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что может пойти не так: пять типичных причин перерасхода в 2025 году

Ошибки в смете чаще всего происходят не из-за недобросовестности подрядчика, а из-за неполного учета всех факторов. Особенно это касается тех случаев, когда смета «усредняется» по типовым проектам, а реальный объект имеет свои особенности. Вот пять распространенных причин, по которым заказчики выходят за бюджет:

Неучтенные инженерные сложности. В реальности, например, участок может оказаться с высоким уровнем грунтовых вод, и потребуется усиление фундамента — это может вылиться в +15–20% от первоначальной сметы. Подорожание материалов в процессе стройки. Если проект не зафиксировал цены заранее или не предусмотрел механизм корректировки, рост стоимости арматуры или сэндвич-панелей резко влияет на общую сумму. Доработки по ходу. Изменения в проекте «на лету» ведут к пересчету конструкций, смене поставщиков, задержкам и штрафам. Это особенно актуально при отсутствии BIM-модели. Проблемы с поставками. Даже если цена приемлема, логистика может «съесть» всю выгоду — особенно при зависимостях от импортных комплектующих. Работа с разными подрядчиками. Разделение на проектировщика, строителей, монтажников и т. д. порождает «серые зоны» ответственности и несостыковки, которые выливаются в расходы.

В компании Северстрой с такими рисками борются на корню: комплексное ведение проекта от ТЗ до сдачи, точный анализ площадки, фиксированные условия договора, цифровой контроль за этапами и регулярные отчеты для заказчика — это снижает риски перерасхода почти до нуля. А главное — заказчик всегда знает, за что он платит.

Вывод: считать надо не дешевле, а умнее

Строительство в 2025 году — это мир, где невозможно «угадать на глаз». Каждая ошибка в расчетах может стоить миллионы. Поэтому смета должна быть не просто «бумагой для галочки», а стратегическим документом, который живет вместе с проектом, обновляется, контролируется и управляется.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Именно такой подход позволяет сохранить сроки, бюджет и нервы. А еще — построить здание, которое не придется переделывать.

Реклама: ООО «СЕВЕРСТРОЙ», ИНН 5038144882