Россиянам рассказали, как получить выгоду от продажи квартиры Риелтор Кручинский: сейчас подходящее время продать квартиру и вложиться в валюту

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Сейчас подходящее время продать квартиру и вложиться в валюту, считает председатель Совета директоров агентства недвижимости МИАРД Павел Кручинский. В разговоре с «ФедералПресс» он посоветовал при продаже обращаться за помощью к специалистам из-за множества подводных камней.

Сегодня благоприятное время и для того, чтобы продать жилье и конвертировать полученные рубли в валюту и зафиксироваться в низкой цене, а впоследствии получить дельту от роста цены доллара, — сказал Кручинский.

Отмечая важность помощи специалистов, он привёл в пример случаи, когда банки отказывали в самом конце процесса продажи, хотя покупатели уже заплатили задаток, а собственник жилья его потратил.

17 мая сообщалось, что московские застройщики стали снимать с продажи квартиры с отделкой. Это происходит из-за того, что они столкнулись со сложностями поставок и подорожанием импортных строительных и отделочных материалов.

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