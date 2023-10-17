Росимущество и «Сириус» добиваются сноса зданий возле комплекса Radisson

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Скандальных историй на федеральной территории «Сириус» становится все больше. Администрация «Сириуса» требует снести ряд зданий на территории комплекса Radisson Collection. «Сириус» уже не первый раз выступает инициатором подобных конфликтов в вопросах собственности и недвижимости.

Претензии от Росимущества и ФТ «Сириус» получила компания «Олимп плюс», собственник гостиничного комплекса Radisson Collection. По мнению истцов (ведомство и «Сириус» подали иск в суд), отель построил ряд своих зданий незаконно. О конфликте сообщает «Коммерсант»

Образовательный проект «Сириус» (создан фондом "Талант и успех») был учрежден в декабре 2014 года, а спустя 6 лет получил статус федеральной территории – и тем самым стал экономически независимым субъектом. Сочинская компания «Олимп плюс» арендует землю на набережной Олимпийского парка – 9 гектаров - с 2017 года. Здесь построен пятизвездочный отель (когда-то он предназначался для заселения сотрудников Международного олимпийского комитета, а затем и для широкой аудитории). Внезапно к отелю Radisson Collection Paradise Resort возникли претензии у проекта «Сириус» - администрация федеральной территории «Сириус» сочла, что отель незаконно возвел на своих площадях новые здания. «Сириус» вышел против серьезной компании – Radisson Blu Paradise Resort называют самым известным объектом, принадлежащим группе «Синдика» (в портфеле этого крупного холдинга еще целый ряд отелей, в Сочи в том числе), ООО «Олимп плюс» связывают с этим холдингом.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Олимпийский парк, Сочи, Россия

«Олимп плюс» ранее обращался за разрешением на строительство этих ресторанов и магазина в мэрию Сочи, то есть шла законным путем. И в мэрии сообщили, что это объекты вспомогательные, согласовывать их возведение не нужно, сообщает «Коммерсант». Но теперь внезапно у ФТ «Сириус» возникли претензии к отелю. Ситуация выглядит так, что гостиничный комплекс, по сути, попадает в ситуацию, когда не может распоряжаться собственным развитием. Как поясняет в ходе идущего судебного процесса компания «Олимп плюс», рестораны были необходимы: отель имеет 500 мест размещения, с учетом нагрузки требовалось срочно расширять возможности для питания отдыхающих. Но эти доводы «Сириус» не слышит.

Не ждет ли этот отель судьба комплекса «Имеретинский», который ранее «Сириус» забрал себе? «Имеретинский» ранее принадлежал структурам миллиардера Олега Дерипаски. Но ФТ «Сириус», как уже отмечено, громкие имена не смущают. Администрация проекта «Сириус» доказала, что объект использовался не по назначению. Теперь 13 гектаров территории «Имеретинского» принадлежат проекту. Говорилось, что комплекс будет передан научно-технологическому университету "Сириус" и в нем будут жить педагоги и ученые. Однако этим летом бывший «Имеретинский» открылся под названием Alpha Sirius 4* - и функционирует по-прежнему именно как отель. И хоть «Сириус» и сообщил, что детям до 11 лет проживание здесь обойдется бесплатно, при этом средняя цена стандартного номера на двоих человек стоит от 6 тысяч рублей в сутки.

А в прошлом году администрация «Сириуса» и Генпрокуратура РФ потребовали в суде отменить сделку об аренде земли с компанией ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс». Получив земли в долгосрочную аренду на 49 лет, «Сочи-Парк пять плюс» начало на первой линии от моря (рядом с «Сочи Парк») возведение масштабного жилого комплекса deluxe-класса Mantera seaview residence. «Мантера» заявляется как лидер среди элитных жилых комплексов в Краснодарском крае (средняя стоимость квадратного метра здесь оценивалась в 1,4 млн рублей). Предусматривалось, что здесь появятся 319 резиденций, пентхаусы, двухэтажные виллы, а также отель на 400 номеров.

В планах застройщика было завершить строительство во втором квартале 2024 года. Отмечалось, что «Мантера» принадлежит близким бывшего губернатора Краснодарского края, экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. А финансовые партнеры проекта – такие крупные компании, как «Дом.РФ», «ВЭБ.РФ», ВТБ и Росбанк. Но несмотря на это, «Сириус» выиграл. Сначала в краснодарском арбиртраже, а потом и в 15-м Арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону. Пока застройщик отмечает, что объект уже на высокой стадии готовности, использование участка признали незаконным после начала строительства, и надеется довести строительство комплекса до конца. Однако какова судьба этого проекта, пока сложно прогнозировать, судя по отношению «Сириуса» к другим объектам недвижимости, оказавшимся на этой федеральной территории.

Федеральный статус «Сириуса» и его новый градостроительный план, объясняют эксперты в сфере недвижимости, приводит к тому, что многие здания тут теперь оказываются в сомнительном положении. В итоге, с одной стороны, вложить средства в недвижимость в «Сириусе» вроде бы и выгодно, земли тут будут только дорожать, говорит, например, финансовый директор сочинской компании «Рост Недвижимость» Евгений Майборода.

Однако есть и риски: тот же статус федеральной территории «Сириуса» может сыграть не на руку нынешним и будущим владельцам недвижимости в «Сириусе». Все эти истории показывают, что разворачивать бизнес в сочинском регионе, в том числе на ФТ «Сириус», становится не просто невыгодно, но и опасно. А в российском бизнес-сообществе закрепляется негативное отношение к этому проекту, задачи которого, как складывается впечатление, выходят за пределы образовательных целей. Причем ранее «Сириус» претендовал и на расширение своей федеральной территории, если это случится, последствия как для местных жителей, так и для бизнеса (как для уже состоявшихся владельцев местной недвижимости и земель, и для потенциальных покупателей) будут еще более плачевными.