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Ближний Восток

Взрыв прогремел в сирийском городе

11:56, 01 октября 2020
Фото: Bertramz/wikipedia.org

Взрыв произошёл на севере Сирии в городе Африн, расположенном в 65 км от Алеппо.

Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya, ссылаясь на местные источники. По его данным, инцидент произошёл в самом центре города. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В августе 2020 года в Сирии на пути следования российской военной автоколонны произошёл мощный взрыв, в результате которого погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Ещё двое российских военнослужащих получили ранения. По данному факту СК РФ завёл дело.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Военно-воздушные силы России нанесли удар по позициям боевиков в Сирии. Данная атака оказалась крупнейшей с марта 2020 года.

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