Военэксперт объяснил, почему Израиль не признает наличия ядерного оружия Военэксперт Литовкин: Израиль превратил интригу вокруг ЯО в фактор сдерживания

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Израиль не признает наличие или отсутствие у него ядерного оружия ради интриги, сдерживающей любого возможного агрессора, в том числе соседние арабские государства, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, из-за молчания по поводу ЯО поддерживающие Палестину страны не вмешиваются напрямую в конфликт.

Израиль и сейчас не подтверждает и не опровергает наличие у него ядерного оружия, чтобы сохранять интригу. Это фактор сдерживания, в том числе и арабских стран, окружающих Израиль, неважно, кого, любого агрессора. Вы видите, чтобы они сильно помогали Палестине? — сказал Литовкин.

Собеседник отметил, что проверить наличие ядерного оружия у Израиля нельзя, так как власти этой страны никого не пускают на свои предприятия, которые могут быть связаны с вероятной разработкой оружия массового поражения. При этом Литовкин усомнился в том, что Израиль применит ЯО против врагов.

Такой взрыв унесет жизни не только врагов Израиля, но и его граждан. Нельзя забывать об одном из поражающих факторов — радиационном заражении местности, почвы и воды. Оно никуда не уйдет, останется на этой земле. Плюс световое излучение и ударная волна, — подытожил Литовкин.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Германия совместными усилиями могут спасти Ближний Восток от распространения на него «огня конфликта между Израилем и Палестиной». Также Эрдоган подчеркнул, что Израиль имеет ядерное оружие, но отказывается это признавать, потому что «хорошо использует ложь».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Эрдоган поддерживает терроризм. По его словам, Тель-Авив не будет слушать нотации турецкого лидера по поводу событий в секторе Газа. Так премьер прокомментировал заявление Эрдогана о том, что Израиль является «террористическим государством», а ХАМАС — это не боевики, а «политическая партия».