Власти Турции намерены бесплатно выдавать гражданам по пять масок в неделю

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Лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц может обратиться к президенту Израиля Реувену Ривлину с просьбой продлить мандат на формирование правительства после празднования Песаха.

Ганц заявил, что после Песаха он может попросить президента продлить мандат, как это предусматривает закон, — сообщили в штабе политика. Президент страны рассмотрит этот вопрос ближе к истечению срока действия...