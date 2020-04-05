Власти Турции намерены бесплатно выдавать гражданам по пять масок в неделю

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением. Он сообщил, что власти страны намерены бесплатно выдавать гражданам медицинские маски.
По распоряжению президента гражданам в возрасте от 20 от 65 лет будут раздаваться маски. Каждому гражданину Турции, который заполнит соответствующую форму на сайте, будут доставляться по почте пять масок в неделю, — отметил Алтун.
Ранее турецкие власти сообщили об увеличении случаев смерти от коронавирусной инфекции. Число скончавшихся достигло 501 человека.
Как информировал NEWS.ru, в Турции было принято решение перенести начало туристического сезона из-за вспышки пандемии.
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