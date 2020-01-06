Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство эмирата заявило о том, что страница в Twitter кувейтского информационного агентства KUNA подверглась атаке хакеров. Из-за этого в аккаунте появились ложные новости.

Одной из таких публикаций стала новость о том, что через несколько дней Вашингтон планирует начать вывод своего военного контингента с территории эмирата, передаёт телеканал Al Arabiya. Кроме этого опровержение опубликовало и само агентство.

Ранее духовный лидер и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американцы должны полностью покинуть Ближний Восток. Атаку иранской армии на базы Соединённых Штатов в Ираке он назвал пощёчиной Вашингтону, писал NEWS.ru.

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