https://static.news.ru/photo/5af2eeb6-320d-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство эмирата заявило о том, что страница в Twitter кувейтского информационного агентства KUNA подверглась атаке хакеров. Из-за этого в аккаунте появились ложные новости.

Одной из таких публикаций стала новость о том, что через несколько дней Вашингтон планирует начать вывод своего военного контингента с территории эмирата, передаёт телеканал Al Arabiya. Кроме этого опровержение опубликовало и само агентство.

كونا تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الامريكية وتشدد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية #كونا #الكويت

س.ع — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 8 января 2020 г.

Ранее духовный лидер и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американцы должны полностью покинуть Ближний Восток. Атаку иранской армии на базы Соединённых Штатов в Ираке он назвал пощёчиной Вашингтону, писал NEWS.ru.