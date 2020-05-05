Власти Ирана обязали всех авиапассажиров носить маски

Пассажиры всех без исключения авиакомпаний Ирана будут обязаны носить медицинские маски в полёте.
Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде,
Все авиакомпании обязаны предоставлять медицинские наборы, включающие маски, пассажирам. Все путешествующие после того, как попадают на борт самолёта, обязаны их использовать, — подчеркнул Джафарзаде.
Организация гражданской авиации будет проверять все медицинские наборы, которыми будут оснащаться самолёты. Ранее ношение масок сделали обязательным в общественном транспорте Тегерана.
В Иране, по последним данным, выявлено около 100 тысяч случаев COVID-19. Более 6,3 тысячи человек скончались от коронавирусной инфекции.
Как передавал NEWS.ru, власти Ирана решили принять избирательный подход к введению или снятию ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Страну разделят на зоны в зависимости от степени распространения COVID-19, все дальнейшие меры будут применяться в рамках этого разделения.
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