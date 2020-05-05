Власти Ирана обязали всех авиапассажиров носить маски

https://static.news.ru/photo/7b6aecfe-8ef4-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imam Khomeini airport city/twitter.com

Пассажиры всех без исключения авиакомпаний Ирана будут обязаны носить медицинские маски в полёте.

Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, передаёт ТАСС. Он отметил, что ввести такое правило попросил Минздрав страны.

Все авиакомпании обязаны предоставлять медицинские наборы, включающие маски, пассажирам. Все путешествующие после того, как попадают на борт самолёта, обязаны их использовать, — подчеркнул Джафарзаде.

Организация гражданской авиации будет проверять все медицинские наборы, которыми будут оснащаться самолёты. Ранее ношение масок сделали обязательным в общественном транспорте Тегерана.

В Иране, по последним данным, выявлено около 100 тысяч случаев COVID-19. Более 6,3 тысячи человек скончались от коронавирусной инфекции.

Как передавал NEWS.ru, власти Ирана решили принять избирательный подход к введению или снятию ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Страну разделят на зоны в зависимости от степени распространения COVID-19, все дальнейшие меры будут применяться в рамках этого разделения.