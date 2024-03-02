ВКС РФ нанесли удары по базе террористов в Сирии ЦПВС: ВКС РФ ударили по базе террористов в районе города Касих провинции Идлиб

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударили по базе террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщил в рамках регулярного брифигнга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить. Атака по боевикам была произведена в районе населенного пункта Касих.

29 февраля ВКС России нанесены удары по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе, — заявил Кулить.

По информации контр-адмирала, за прошедшие сутки позиции правительственных войск Сирии подверглись четырем обстрелам. Огонь велся со стороны группировки «Джабхат Ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В ноябре Кулить информировал, что российские ВКС нанесли авиаудары по объектам незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб. По его словам, были уничтожены подземные лагеря и укрытия террористов. Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков, уточнил контр-адмирал.

До этого представитель ЦПВС подчеркнул, что военные поразили подземные укрытия и пункты управления террористов, причастных к обстрелам правительственных войск в провинциях Латакия и Идлиб. Также в районе Эт-Танфа было зафиксировано 16 нарушений протоколов деконфликтации истребителями и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами коалиции США.