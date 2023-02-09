В Турции ребенка спасли спустя трое суток после землетрясения

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

В турецком городе Адыяман спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка, который находился там на протяжении 70 часов, передает телеканал TRT Haber. Первые слова мальчика после того, как ему помогли выбраться, были о том, что ему завтра нужно быть в школе.

Семилетний Ахмет, находившийся под завалами в Адыямане, пострадавшем от землетрясения, был спасен через 70 часов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в турецком городе Хатай под завалами остается семья москвичей — супруги Ирина и Аталай Эрйетли с двумя детьми в возрасте четырех и двух с половиной лет. В момент землетрясения семья находилась в гостях у родственников.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, погиб 12 391 человек. Пот сведениям СМИ, число пострадавших достигло 63 тысяч.

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца.