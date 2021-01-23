В Турции начнут производить вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/7ad19172-5d60-11eb-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций согласовал с производителем фармацевтической продукции в Турции вопрос о производстве российской вакцины «Спутник V» на территории страны.

Потенциальный объём производства — миллионы доз вакцины «Спутник V» в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны, — приводит РИА Новости сообщение РФПИ.

Отмечается, что процесс трансфера технологии производства уже запущен. В РФПИ подчеркнули, что Турция крайне заинтересована в российской вакцине от COVID-19.

Как писал NEWS.ru, власти Германии выразили готовность в сотрудничестве с РФ по вакцине от коронавируса «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным сообщила о готовности производить вакцину на территории ФРГ и использовать её в странах Евросоюза.

Ранее Национальный институт фармакологии и питания Венгрии уже официально зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций. Таким образом, Венгрия стала первым государством Евросоюза, где российскую вакцину официально разрешили использовать для вакцинации населения.