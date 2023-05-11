В Стамбуле оценили вероятность продления зерновой сделки Источник ТАСС в Стамбуле: зерновая сделка, скорее всего, будет продлена на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерновая сделка, вероятнее всего, будет продлена на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на источник в Стамбуле. В турецком городе завершились двухдневные переговоры между делегациями России, Украины, Турции и ООН. Минобороны Турции назвало прошедшие переговоры по продовольственной сделке конструктивными и отметило, что они в ближайшее время будут продолжены на техническом уровне.

Сделка будет продлена на два месяца, скорее всего, — заявил источник.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Источник в дипломатических кругах в Анкаре сообщал, что зерновая сделка может быть продлена после 18 мая с учетом требований со стороны России. По словам собеседника агентства, это может включать в себя обязательства по снятию ограничений по экспорту российской сельхозпродукции на мировые рынки.

В Кремле же заявили, что условия сделки, которая касается российского агросектора, не были выполнены и ее продление после 18 мая находится под вопросом.