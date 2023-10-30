В Сети появилось видео с места поножовщины в Иерусалиме Мужчина с ножом напал на пассажиров трамвая в Иерусалиме

Фото: Oren Ziv/dpa/Global Look Press

В Сети появилось видео, снятое неподалеку от места нападения мужчины с ножом на пассажиров трамвая в Иерусалиме. Кадры опубликовал Telegram-канал RT. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил ранение, нападавший нейтрализован.

На записи с места событий видны автомобили, похожие на полицейские, а также кареты скорой помощи. За кадром слышен звук сирен. По сведениям местных СМИ, на месте происшествия раздавались выстрелы.

Накануне сообщалось, что в ряде городов США произошли нападения на участников костюмированных вечеринок в честь праздника Хеллоуин. В Чикаго (штат Иллинойс) ранения получили 15 человек, в Мэнсфилде (Массачусетс) погибли двое несовершеннолетних. В Индианаполисе (Индиана) нападавший ранил девять человек в возрасте от 16 до 22 лет. Одна из пострадавших скончалась в больнице от потери крови.

До этого аналогичный случай произошел в Тампе (штат Флорида). По предварительной версии, стрельбе предшествовала ссора между двумя группами людей. Огонь вели по меньшей мере два человека. Один из подозреваемых сам сдался сотрудникам полиции. Погибли два человека, еще 18 пострадали.