В сделке с США: в Сирии ждут нового наступления Турции

Турецкая армия и лояльные ей формирования повстанцев активизировали действия против курдских отрядов на северо-востоке Сирии. Это совпало по времени с операцией «Коготь-Замок», которую Анкара начала в апреле на территории соседнего Ирака. Но если цель «Когтя-Замка» — боевики Рабочей партии Курдистана (РПК), то сирийский натиск напрямую затрагивает те силы, на которые долгое время опирались США в северо-восточной Сирии. Это дало экспертам повод предполагать, что Турция получила от администрации Джо Байдена зелёный свет на сирийской арене.

О том, что ВС Турции совместно с повстанцами возобновили накануне артиллерийские и ракетные обстрелы провинции Хасеке, сообщили сирийские государственные СМИ. Целью стали курдские отряды народной самообороны, которые не первый раз за минувшую неделю принимают на себя удар. Они являются частью многонациональной коалиции «Демократические силы Сирии» (ДСС), занимающей северо-восточные территории Сирийской Арабской Республики (САР) и имеющей политические гарантии со стороны США. Однако Турция считает их ответвлением РПК и в разговоре с Россией и Америкой настаивает на том, чтобы прилегающая к её границе территория была полностью очищена от военного присутствия этих «террористических элементов».

О факте активизации турецких сил активно говорят в ДСС. Командующий альянсом Мазлум Абди отметил , что под ударами оказались широкие участки территории к востоку от Евфрата. По его словам, такие действия Анкары и лояльных ей сил противоречат договорённостям между Турцией, Россией и США о сохранении относительного статус-кво в этих районах. Кроме того, он выразил уверенность, что военная активность мешает ДСС противостоять остаткам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Абди призвал Москву и Вашингтон как гарантов прекращения огня предотвратить эскалацию, потому что, по его оценкам, наступательные действия станут для радикальных элементов стимулом поднять голову.

Продолжение иракской операции

Появление опасений по поводу ситуации на севере Сирии совпало с начатой властями Турции 18 апреля спецоперацией в Ираке. Наступление, в котором участвуют ВВС страны и спецназ, направлено против засилья РПК в приграничных районах. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил 25 апреля об окончании начального этапа этой кампании.

Первая фаза завершена. Наши военные добрались до мест, куда должны были прибыть, и до территории, которую они будут контролировать. Нужно подчеркнуть, что захваченные цели — это первая стадия, — пояснил военачальник.

Турецкие жандармы Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, боевики РПК должны понять, что им негде скрыться. Это дало наблюдателям повод спекулировать на том, что наступательные действия на севере Сирии являются логическим продолжением иракской кампании.

Тем более не так давно, выступая на заседании фракции своей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре, президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что турецкая армия может расширить зону нынешних боевых действий, чтобы поставить точку в вопросе с присутствием РПК в регионе. Он пообещал, что рано или поздно Анкара «сокрушит голову» курдских отрядов народной самообороны, действующих в Сирии. В то же время он призвал международных игроков, контактирующих с ДСС, прекратить помощь «террористическим формированиям».

Изменения в правилах

Как ни странно, но некоторые эксперты отчасти связывают между собой возобновление военной активности Турции в Заевфратье и её решение закрыть собственное воздушное пространство для тех военных и гражданских самолётов из России, которые направляются в Сирию. Об этом шаге было объявлено на днях. Как обратил внимание министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, его страна регулярно выдавала соответствующее разрешение для российской авиации сроком на три месяца. Теперь, после того как действие последнего такого документа подошло к концу в апреле, Анкара решила просто не продлевать договорённости. Распоряжение наблюдатели сочли реакцией на продолжение боевых действий на Украине.

24 января 2017 года - Хаккари, Турция - 24 января в Турции турецкие солдаты проводят операции при температуре минус 30 градусов по Цельсию и в снегу. Солдаты нанесли тяжёлый удар по зимним приготовлениям запрещённой Рабочей партии Курдистана Osman Bekleyen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аналитик Абдулла Хавез считает , что такая инициатива по российской авиации могла быть принята президентом Эрдоганом исключительно в координации с НАТО и США. В этой связи эксперт ставит вопрос, не могла ли администрация Байдена в обмен на это дать Турции зелёный свет на ограниченные действия в Сирии, в том числе против ДСС.

Тема того, что Анкара может провести свою спецоперацию в Арабской Республике на фоне растущей украиноцентричности глобальной повестки, была предметом информационных спекуляций со стороны ДСС в последние недели. Подобную тактику военный альянс нередко использует для того, чтобы привлечь внимание Вашингтона к своим проблемам.

Но несмотря на попытку ДСС преувеличить опасения по поводу риска скорой турецкой военной операции, нацеленной на подответственные им районы, это не отменяет готовности Анкары организовать новую [ограниченную] атаку на северо-востоке Сирии, — отмечается в аналитике стамбульского аналитического центра «Джусур».

Тем более что, по словам экспертов, Анкара уже продемонстрировала стремление изменить правила игры в регионе, пользуясь озабоченностью России украинским кризисом и запуская стратегический механизм взаимодействия с США.