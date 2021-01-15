В Саудовской Аравии заявили о сирийском следе в деле о взрывах в Бейруте

https://static.news.ru/photo/edc38704-5800-11eb-95fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

Сирийские бизнесмены могли быть причастны к взрывам в порту Бейрута в прошлом году. Как утверждает саудовская газета «Аш-Шарк аль Авсат», это Джордж Хасвани, а также братья Имад и Мудалляла Хури — лица, близкие к сирийскому лидеру Башару Асаду.

По информации издания, именно они имели отношение к закупке аммиачной селитры, которая ещё в 2013 году была доставлена в порт Бейрута на судне Rhosus и хранилась там. Примечательно, что все трое бизнесменов входят в санкционный список США.

О причастности этих людей к случившемуся газета пишет со ссылкой на расследование журналиста Фираса Хаттума. В нём говорится, что на самом деле конечной точкой маршрута судна был именно Ливан, а не Мозамбик, как сообщалось изначально.

В частности, глава Прогрессивной социалистической партии Ливана Валид Джумблат сообщал, что груз должен был быть доставлен сирийской армии, которая в тот момент вела вооружённую операцию против бандформирований в Хомсе. По его словам, проще всего было переправить груз через Бейрут.

Я призываю к продолжению расследования, чтобы установить истинное назначение груза. Важно понять, мог ли он быть предназначен для сирийской армии, — цитирует издание Джумблата.

Ранее NEWS.ru писал, что Интерпол выдал ордер на арест двоих россиян в связи со взрывом в порту Бейрута. Один из них, Борис Прокошев, признался, что шокирован этим.

Прокошев был капитаном сухогруза Rhosus, а его соотечественник Игорь Гречушкин — его владельцем. Интерпол выдал «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури на владельца и на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году привезли в порт 2275 тонн нитрата аммония.

Остановка в ливанском порту была сделана из-за неполадок, но после проверки власти запретили судну выходить в море. Впоследствии судовладелец обанкротился, не оказав при этом экипажу никакой помощи. В 2014 году груз выгрузили с судна на склад в порту Ливана. 4 августа прошлого года в порту прогремел мощный взрыв, сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры.