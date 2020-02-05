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Израильские военные сообщили о срабатывании сигналов системы ПВО в районах, граничащих с сектором Газа. Три ракеты были обнаружены после срабатывания сирен воздушной тревоги. Об этом сообщил ТАСС.

Израильские военные сообщили о срабатывании сигналов системы ПВО в районах, граничащих с сектором Газа. Три ракеты были обнаружены после срабатывания сирен воздушной тревоги. Об этом сообщил ТАСС. После срабатывания сирен...