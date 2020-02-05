Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о гибели 23 человек в результате схода лавины на востоке страны.
В результате схода второй лавины в восточной провинции Ван погибли не менее 23 человека. Отмечается, что среди жертв восемь сотрудников жандармерии, трое пожарных, трое сотрудников охраны и девять гражданских лиц, — цитирует министра ТАСС.
Ранее NEWS.ru передавал, что в турецкой провинции Ван лавина сошла на спасателей, которые проводили поисковую операцию в месте схода снега. В результате инцидента оказались зажаты около 50 человек.
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