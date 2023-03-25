В Израиле объявили «неделю паралича»: как это будет, уйдет ли Нетаньяху Участники акций планируют собираться в местах, где окажутся представители правительства и депутаты, и выражать недовольство работой политиков

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали масштабные протесты по всей стране, назвав их «неделей паралича», передает газета Jerusalem Post. Участники акций планируют с 26 марта собираться в местах, где окажутся представители правительства и депутаты, и выражать недовольство работой политиков.

Кому грозят «параличом»

По информации портала Israelan, граждане Израиля хотят «парализовать работу министров», устраивая демонстрации напротив их домов.

Пару дней назад наиболее рьяные протестующие выразили недовольство министром сельского хозяйства Ави Дихтером. Когда тот покидал мероприятие, проходившее в здании Аэропорт-Сити, он получил удар израильским флагом по голове.

Чем недовольны протестующие

Недовольные судебной реформой проводят акции в стране уже 11 недель. Жителям еврейского государства не нравится пакет изменений в действующее законодательство, которые, по их мнению, урежут полномочия Верховного суда и дадут правительству контроль над назначением судей.

Широкомасштабные акции были анонсированы после пятничных (24 марта) протестов, в которых приняли участие «многие тысячи человек», уточняет газета The Jerusalem Post. По данным издания, жители проведут протесты во всех местах, куда прибудут члены кабмина и депутаты, «давая им понять, что диктатура не пройдет».

Когда заговорили о первом «параличе»

Портал «Новый день» сообщал, что израильская организация «Форум 15 городов», в которую входят 17 наиболее экономически устойчивых городов страны, 23 марта объявила об ужесточении акций протеста против продвигаемого правительством проекта закона о регулировании народного хозяйства. В Тель-Авиве, Ашдоде, Беэр-Шеве, Гиватаиме, Герцлии, Хадере, Холоне, Хайфе, Кфар-Сабе, Нетании, Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе, Реховоте, Рамат-Гане, Раанане, Ашкелоне и Рамат а-Шароне не работали муниципальные комиссии по проектированию и строительству и не выдавались документы для Управления регистрации недвижимого имущества.

«Фактически это означает полный паралич продвижения всех строительных проектов и невозможность оформления сделок по купле-продаже недвижимости. А теперь объявлено, что с воскресенья, 26 марта, к муниципальной забастовке присоединятся отделы лицензирования бизнесов», — говорится в сообщении издания.

Параллельно с этими событиями 23 марта в Иерусалиме вновь начались столкновения между демонстрантами, протестующими против судебной реформы, и полицией. Сообщалось о применении силовиками водомета против недовольных. По всей стране в течение дня во время акций протестов были задержаны более 100 человек.

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Смогут ли протестующие устроить власти «паралич»

Говорить о «параличе» в Израиле преждевременно, в протестах пока не участвуют профсоюзы, таким мнением с NEWS.ru поделился депутат кнессета от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова. При этом он заметил, что к акциям подключаются представители различных кругов, включая военных и чиновников.

«В Израиле пока к акциям не присоединились профсоюзы, поэтому говорить о параличе рано, но к протесту присоединяются все больше и больше „кругов“. Это преподаватели в академии, летчики-резервисты (ударная сила ВВС), это экономисты, адвокаты, некоторые мэры городов», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что предложения нынешней коалиции по изменениям юридической системы страны в первую очередь нанесут необратимый ущерб экономике Израиля.

«Есть опасность снижения кредитного рейтинга Израиля и, как результат, повышение процентов по выплатам внешнего долга. Удар по независимости Верховного суда Израиля заставит многие страны и частные компании отказаться от долгосрочных вложений и инвестиций. Это десятки миллиардов долларов ежегодно», — считает Сова.

По мнению парламентария, усиление общественного протеста — абсолютно легитимная мера, и правительство обязано прислушаться к сотням тысяч граждан, выходящих на улицы почти 12 недель подряд.

Что спасет Израиль, оказавшийся «на грани»?

Евгений Сова также заявил, что Израиль оказался «на грани».

«Израиль оказался на грани, спасти может только полное прекращение продвижения этой реформы, переговоры между коалицией и оппозицией и выработка документа конституции, которой нет в стране с момента ее основания в 1948 году и в которой будут прописаны четкие вещи касательно религии и государства», — рассказал Сова.

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто еще в Израиле продвигает судебную реформу и почему

В комментарии для NEWS.ru Сова подчеркнул, что «действия нынешнего правительства наносят удар по безопасности Израиля и прежде всего по офицерам ЦАХАЛа, против которых могут быть поданы иски в разных странах». По его словам, до этого подобные заявления не принимались из-за того, что «в Израиле есть независимый суд».

Парламентарий убеждён, что реформа «преследует личные цели премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его партнеров». Последние, считает Сова, хотят принять закон об освобождении религиозных юношей от службы в армии в обход Верховного суда.

«Это удар по нашим отношениям с западными партнерами: США, Великобританией и ЕС. Данная реформа преследует личные цели премьер-министра [Биньямина Нетаньяху], находящегося под судом, его партнеров-ультраортодоксов, которые хотят обойти Верховный суд и принять закон об освобождении религиозных юношей от службы в армии», — рассказал собеседник.

Уйдет ли Нетаньяху в отставку

Ведущий научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис заявил, что ситуация в Израиле напоминает 2005 год, когда страна выводила войска из сектора Газа. По его словам, учитывая политическую культуру государства, правительство Нетаньяху «по-хорошему должно было уйти в отставку или пойти на серьезные компромиссы».

«Но правительство себя ведет, на мой взгляд, довольно странным образом. Оно показывает, что пойти на это не готово. Биньямин Нетаньяху, кажется, спокоен. При этом порой складывается впечатление, что его единственное желание — остаться у власти», — отметил Марьясис в беседе с «Известями».

Он уверен что, уровень напряжения в израильском обществе может привести к гораздо более жестоким акциям неповиновения, которые окажутся «на грани или даже за гранью закона». При этом эксперт обратил внимание, что «пока никто витрины не бьет, покрышки не кидает».

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В чем суть судебной реформы Израиля

Сейчас в Израиле действует судебная система, сформированная и развивающаяся с момента образования государства в 1948 году. В 1953-м кнессет — парламент Израиля — принял Закон о судьях, определявший систему выбора судей, а в 1957-м появился Закон о судах, закрепивший полномочия судов. В 1984-м оба документа объединили и заменили основным законом «Судебная власть», действующим до сих пор.

В Израиле нет единой конституции, а значит, нет и конституционного суда. За соблюдением законов госорганами следит Верховный суд Израиля — его считают «высшим судом справедливости» (на иврите БАГАЦ). И если на заре существования Израильского государства Верховный суд рассматривал исключительно жалобы граждан, связанные с нарушением их прав и свобод, то со временем он стал разбирать иски о соответствии принятых кнессетом решений основным законам. Таким образом, БАГАЦ постепенно стал органом конституционного надзора. В итоге это привело к тому, что решения правительства контролируются Верховным судом, который может их отменить.

Изменение такой системы новое правительство во главе с Биньямином Нетаньяху, считающееся самым правым за всю историю Израиля, называло частью своей программы. И теперь, придя к власти, готовится ее реформировать.

Правительство намерено разрешить преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос. То есть даже если суд посчитает закон неконституционным, кнессет сможет его принять.

Если реформа будет проведена, Верховный суд больше не сможет отменять основные законы.

«Суд будет действовать в рамках основных законов (свода израильских законов, принимаемых для постепенного создания конституции), не превышая свои полномочия. Также основные законы в суде больше обсуждаться не будут. Для обсуждения любого закона потребуется созыв судейской коллегии в полном составе — 11 судей, — а постановления будут приниматься не простым большинством голосов, а особым», — разъяснял ранее на пресс-конференции министр юстиции Ярив Левин.

Среди предлагаемых изменений — понижение статуса юридических советников. «Правительство перестанет подчиняться тем, кого никто не выбирал, — предупредил министр юстиции. — Советник — это прежде всего именно советник. Он консультирует правительство, но не принимает решения. Выступая от имени государства в суде, юрсоветники обязаны представлять позицию правительства, а не прокуратуры», — сказал Левин.

По плану министра юстиции, это лишь первый этап судебной реформы. В целом она направлена на «укрепление демократии, создание реальных механизмов государственного контроля, восстановление доверия общества к юридической системе и достижение баланса между тремя ветвями власти».

Среди экспертов и международных наблюдателей нет единого мнения о том, смогут ли протестующие заставить правительство прислушаться к их мнению. Большинство говорят о том, что для этого демонстрации должны быть более массовыми и длительными. Пойдет ли Нетаньяху на какие-либо уступки, во многом зависит от итогов самой масштабной за последние месяцы акции — «недели паралича».