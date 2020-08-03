В Иране каждые семь минут умирает коронавирусный больной

Государственное телевидение Ирана заявило, что в стране каждые семь минут умирает один пациент с коронавирусной инфекцией.
Власти считают, что высокие показатели заболеваемости и смертности связаны с игнорированием гражданами мер предосторожности. В телевизионном репортаже, который показали по иранскому телевидению, большинство людей на улицах не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию,
Некоторые аналитики и эксперты полагают, что правительство занижает данные по заболеваемости в стране. Реальные цифры могут быть почти в два раза больше, чем озвученные правительством.
За прошедшие сутки в Иране от коронавирусной инфекции умерли 215 человек. Было зафиксировано более 2,5 тысячи новых случаев инфицирования. Общее число заболевших достигло 312 тысяч человек, всего в стране от COVID-19 умерли 17,4 тысячи человек.
NEWS.ru писал, что реальный коэффициент летальности от коронавирусной инфекции может находиться на уровне 0,6%. Это ниже, чем высчитанный по официальной статистике. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Такой коэффициент получается при учёте зарегистрированных случаев заболевания, бессимптомных и незарегистрированных случаев инфицирования.
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