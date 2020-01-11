Оператор российского видеоагентства
Об этом сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По её словам, Сааф активно снимал материалы на Ближнем Востоке для российских СМИ.
В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали, — написала она в своём Telegram-канале.
Симоньян заявила, что будет сделано всё возможное для оказания помощи семье погибшего, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что при подрыве автомобиля в Афганистане погибли двое военнослужащих США.
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