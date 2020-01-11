https://static.news.ru/photo/28f5c30c-3488-11ea-b196-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Оператор российского видеоагентства Ruptly Сааф Гали убит неизвестными в Ираке.

Об этом сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По её словам, Сааф активно снимал материалы на Ближнем Востоке для российских СМИ.

В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали, — написала она в своём Telegram-канале.

Симоньян заявила, что будет сделано всё возможное для оказания помощи семье погибшего, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что при подрыве автомобиля в Афганистане погибли двое военнослужащих США.