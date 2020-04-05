В Ираке число заражённых коронавирусом приближается к тысяче

https://static.news.ru/photo/224875a4-7768-11ea-b208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Заболевших на иракской территории к этому моменту достигло уже 961. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ирака в Facebook.

По данным ведомства, за сутки были подтверждены 83 новых случая заражения, а общее число заболевших достигло 961. При этом выздоровели 279 человек, а жертвами стал уже 61 человек.

До 11 апреля в Ираке введён комендантский час для предотвращения распространения COVID-19. Все госучреждения, а также школы и университеты закрыты. Международное авиасообщение также приостановлено.

С 11 марта вспышка COVID-19 была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Сейчас в мире заражены более миллиона человек, почти 57 тысяч не смогли справиться с болезнью.

Как писал NEWS.ru, в Канаде COVID-19 заразились уже более 14 тысяч человек.