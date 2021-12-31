В Ираке убиты 20 членов одной семьи

Иракские военные в провинции Бабиль, расположенной на юге от Багдада, нашли в частном доме тела 20 человек. Командование вооружёнными силами Ирака сообщило, что люди погибли во время операции по аресту мужчины, который открыл огонь по силовикам, двоих из которых он ранил, передаёт MK.RU.

Иракским военным был отдан приказ арестовать мужчину, обвиняемого в терроризме. Подозреваемый отказался сдаваться и встретил военных беспорядочным огнём. Когда спецназ смог проникнуть в помещение, откуда мужчина начал стрелять, было обнаружено два десятка трупов, включая женщин и детей. Военные утверждают, что подозреваемый их всех убил, а затем покончил с собой.

Однако сестра убитого мужчины считает иначе. Об инциденте она рассказала телеканалу Rudaw . По словам женщины, подозреваемый всего лишь защищался, а невинных граждан вместе с обвиняемым убили именно военные, а не сам мужчина.

Стало известно , что все 20 убитых принадлежали к одной семье. Губернатор провинции отдал приказ провести расследование массового убийства.

В ноябре на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи было совершено покушение с помощью трёх беспилотников. Два из них удалось сбить, однако третий попал в его резиденцию. Сообщалось, что в результате нападения были ранены 10 охранников политика. Сам он оказался невредим, о чём вскоре сообщил в соцсетях. Аль-Каземи призвал народ Ирака соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность ради благополучия страны. МВД Ирака назвало атаку террористическим актом.