В Бейруте число жертв взрыва в порту превысило сотню

https://static.news.ru/photo/ab2e5cea-d6e4-11ea-b93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Tahtah/Global Look Press

При взрыве в порту ливанской столицы по последним данным погибли уже более 100 человек. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Креста.

Число пострадавших превысило четыре тысячи человек, сообщил Life. Спасатели продолжают поиски людей под завалами обрушившихся зданий и число жертв может увеличиться.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

Как писал NEWS.ru, ранее погибшими при взрыве числились 78 человек.