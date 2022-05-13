Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Халифа бен Зейд Аль Нахайян / Фото Anna Branthwaite/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правящий страной с 2004 года президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни, сообщило официальному Эмиратскому агентству Министерство по президентским делам. Причина смерти не называется.

Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти <...> шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, — говорится в сообщении.

Второй президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа ибн Заид Аль Нахайян был старшим сыном прежнего президента и до избрания президентом правил самым крупным эмиратом — Абу-Даби, где находится 80% запасов всей нефти ОАЭ. Он стал президентом 3 ноября 2004 года, политику его правления оценивают как прозападную, ориентированную на проведение реформ.

В конце января 2014 года Халифа перенёс инсульт, после чего фактическим правителем стал его брат и наследный принц Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Ранее член британской палаты лордов Уильям Дэвид Тримбл номинировал наследного принца ОАЭ и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Нобелевскую премию мира за заключение мирного соглашения между арабскими странами и Израилем.