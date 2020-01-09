Президент РФ Владимир Путин передал сирийскому коллеге Башару Асаду сообщение о недопустимости иранских нападений с сирийской территории. Об этом пишет израильская пресса со ссылкой на информированные источники. Соответствующим сигналом стал визит российского лидера в Дамаск 7 января. Наблюдатели полагают, что гибель командующего силами «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани открывает перспективы частичного сокращения влияния Тегерана на Сирию.

Неожиданный приезд российского президента в Сирию в рождественский день стал способом донести до официального Дамаска однозначную позицию Москвы: месть Тегерана американцам или их ближневосточных союзникам с территории Арабской Республики недопустима. Деталями переговоров Путина и Асада делится израильская пресса. Как известно, Сирия является сферой деятельного интереса Ирана. Исламская Республика оказывает на политическую, социальную и военную сферу САР комплексное влияние, которое не раз становилось предметом переговоров между Дамаском и Москвой. Иррегулярные шиитские формирования, которые воюют на стороне сирийской правительственной армии, — часть проекта иранской военной элиты. Кроме того, Тегеран считается одним из наиболее вероятных спонсоров восстановления инфраструктуры республики — ровно в той степени, в которой это служит интересам иранского проекта «шиитского коридора», проходящего через Ирак и Сирию и ведущего к Средиземному морю.

Источники израильтян утверждают, что во время своего «молниеносного» визита в Дамаск Путин передал сирийскому руководству «сигнал», исходящий главным образом от властей еврейского государства. Согласно этому «месседжу», до тех пор, пока Сирия будет препятствовать иранским силам в организации нападений на цели в Израиле, контролировать действия иррегулярных шиитских формирований и военных советников КСИР, армия еврейского государства будет воздерживаться от прямых ударов по сирийской земле — в том числе по гражданской инфраструктуре. До настоящего времени Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) демонстрировала свою решимость в борьбе с теми элементами, которые, по её мнению, ведут активность от лица Ирана. Под удар попадали не только отдалённые восточные районы Сирии, но и столица Арабской Республики — Дамаск.

Башар Асад и Владимир Путин kremlin.ru

В израильских силовых ведомствах говорят, что российская сторона сообщила еврейскому государству о приезде Путина в Дамаск всего за несколько часов до прибытия. Непонятно, давала ли израильская сторона понять России, что официальный Дамаск нуждается в подобном «послании». Визит президента России в Дамаск примерно за две недели до его запланированной поездки в Израиль развеял опасения, возникшие в связи с излишне проиранским тоном российских заявлений на фоне убийства Сулеймани. В еврейском государстве интерпретируют поездку Путина как «недвусмысленное сообщение Тегерану, что фактической властью в Сирии являются русские, и что Москва не позволит Тегерану действовать против Соединённых Штатов и Израиля с сирийской территории».