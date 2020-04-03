Турецкие власти запретили людям младше 20 лет выходить на улицу

https://static.news.ru/photo/fa3178d8-75d5-11ea-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постановил запретить находиться на улице людям младше 20 лет.

Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет. Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, на рынках и рабочих местах, — заявил Эрдоган, сообщает ТАСС.

Кроме того, в стране на 15 дней будут закрыты на въезд и выезд 30 крупных городов.

Ранее турецкий лидер заявил, что отдаст семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом. Зарплата турецкого лидера составляет 81 250 лир — около 1 млн рублей.

NEWS.ru писал, что США и Турция обменяются опытом по контролю над последствиями пандемии. Глава Белого дома Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры 31 марта. Лидеры двух стран коснулись темы эпидемии коронавируса. Они согласились, что борьба с COVID-19 может быть успешной только благодаря глобальному сотрудничеству.

Всего в Турции зарегистрировано 20 921 случае заболевания, умерли 425 человек, излечились 484. Всего в мире число заболевших превысило 1 млн человек.