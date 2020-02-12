https://static.news.ru/photo/7f7d6a0a-4db9-11ea-8a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Турция перебросила на границу с Сирией реактивные системы залпового огня (РЗСО). Колонна техники прибыла в район Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Ситуация в регионе обострилась в феврале 2020 года. Ранее неоднократно в Сети появлялись сообщения об усилении турецкой группировки на рубежах республики, передаёт агентство «Анадолу».

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне обвинил РФ и Сирию в бомбардировках мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что Анкара не станет терпеть никаких нарушений в Сирии. Эрдоган уточнил, что в последние дни жертвами атак в Идлибе стали 14 турецких военных, ещё 45 были ранены.

С 3 февраля Анкара и Москва не проводят совместного патрулирования на севере САР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ опровергло сообщения о нападении российских военных на мирных жителей в Сирии. Ведомство подчеркнуло, что армия России действует согласно сочинским соглашениям.

12 февраля на севере Сирии американские военные обстреляли жителей города Эль-Камышлы. В возглавляемой США коалиции заявили, что солдаты открыли ответный огонь. Арабское издание SANA сообщило о гибели американского военнослужащего в стычке у Эль-Камышлы.