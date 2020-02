В заявлении главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Юрия Боренкова от 10 февраля говорится, что в третий раз патрулирование в провинции Хасеке было проведено российской стороной без участия ВС Турции. Ранее инциденты имели место 3 и 6 февраля.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон также заявил, что в зоне деэскалации «Идлиб», где накануне в районе наблюдательного пункта возле Тафтаназа погибли пятеро турецких военных, по-прежнему срывается режим прекращения огня, но по вине вооружённых группировок.

Анкара и подконтрольные ей формирования оппозиции, как кажется, взяли курс на использование принудительной дипломатии, чтобы продемонстрировать официальному Дамаску и ручающейся за него Москве недопустимость пресечения линий, согласованных Сочинским соглашением 2018 года. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил , что его страна продолжит наносить «интенсивные и беспрерывные» удары по позициям сирийской правительственной армии, до тех пор пока её военные «не отойдут за грубо нарушенную ими линию в Идлибе». Ответ Анкары будет многократным, уверил Челик: президент Реджеп Тайип Эрдоган уже дал соответствующие распоряжения.

В день гибели турецких военных по целям сирийского правительства было нанесено свыше 100 ударов, сообщило ранее Минобороны республики. Конец дня «увенчался» другим инцидентом: ВС Турции подбили сирийский вертолёт Ми-24П, который был передан из состава российской армейской авиации. Позже оппозицией был подбит ещё один сирийский вертолёт Ми-8.