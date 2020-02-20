России и Турции из-за разгорающегося обострения в сирийском Идлибе пришлось войти в контакт с западными государствами. Анкара обратилась к США с просьбой провести патрулирование в небе над мятежной провинцией, которая продолжает сталкиваться с натиском Сирийской арабской армии (САА), и продемонстрировала готовность использовать американские ЗРК Patriot в случае необходимости. На этом фоне российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Лидеры Германии и Франции в ходе беседы высказали обеспокоенность в связи с обстановкой в Идлибе.

Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР), — говорится в сообщении Кремля.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в свою очередь, сообщил, что Меркель и Макрон объявили о готовности к совместной встрече с Путиным и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы «достигнуть политического решения кризиса».

Разговор лидера РФ с Меркель и Макроном произошёл в день, когда протурецкие силы, по некоторым данным, попытались начать контрнаступление в районе города Найраб в провинции Идлиб. По версии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, на позиции подразделений САА были проведены «несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники». При этом Москва считает виновными в напряжённости «террористические бандформирования».

Реджеп Тайип Эрдоган Xinhua/Global Look Press

Действия боевиков поддерживались огнём артиллерии вооружённых сил (ВС) Турции, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии. Для недопущения выхода бандформирований вглубь территории САР по просьбе сирийского командования самолётами ВКС России был нанесён удар по прорвавшимся террористам, — говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

На этом фоне Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели двух своих кадровых военных в результате авиаудара. Вероятно, конфликт будет развиваться по нарастающей.

Турецкие источники Middle East Eye рассказали , что Анкара запросила у США воздушное патрулирование в небе над Идлибом, чтобы предотвратить столкновения, а также ждёт ответа от НАТО насчёт дополнительной поддержки в сфере ПВО. Накануне агентство Bloomberg сообщило , что Турция попросила Вашингтон развернуть два комплекса противоракетной обороны Patriot на своей южной границе, чтобы иметь возможность обороняться в случае каких-либо атак в будущем «со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации». Отмечалось, что турецкая сторона могла бы использовать истребители-бомбардировщики F-16 для нанесения ударов по САА и лояльным ей силам в Идлибе, если Patriot будет находиться в приграничном районе.

Впрочем, собеседники Middle East Eye говорят, что администрация американского президента вряд ли предоставит Patriot без каких-либо дополнительных условий, учитывая то, что ранее Турция решила финализировать сделку по приобретению российских С-400, спровоцировав критику США.

Публично турецкое военное командование говорит о том, что не хочет конфронтационного сценария в Идлибе, который приведёт к прямому столкновению с Россией. Однако ставки слишком высоки. Возобновление боевых действий в провинции уже привело к крупнейшему массовому перемещению мирного населения Сирии, в результате чего 700 тыс. человек расположились в палатках у турецкой границы. Эрдоган не может допустить ещё один существенный приток беженцев в Турцию, учитывая усиление антиарабских настроений в его стране, вызванное приёмом почти 4 млн сирийских беженцев.