России и Турции из-за разгорающегося обострения в сирийском Идлибе пришлось войти в контакт с западными государствами. Анкара обратилась к США с просьбой провести патрулирование в небе над мятежной провинцией, которая продолжает сталкиваться с натиском Сирийской арабской армии (САА), и продемонстрировала готовность использовать американские ЗРК Patriot в случае необходимости. На этом фоне российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.
Лидеры Германии и Франции в ходе беседы высказали обеспокоенность в связи с обстановкой в Идлибе.
Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР), — говорится в сообщении Кремля.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в свою очередь, сообщил, что Меркель и Макрон объявили о готовности к совместной встрече с Путиным и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы «достигнуть политического решения кризиса».
Разговор лидера РФ с Меркель и Макроном произошёл в день, когда протурецкие силы, по некоторым данным, попытались начать контрнаступление в районе города Найраб в провинции Идлиб. По версии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, на позиции подразделений САА были проведены «несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники». При этом Москва считает виновными в напряжённости «террористические бандформирования».
Действия боевиков поддерживались огнём артиллерии вооружённых сил (ВС) Турции, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии. Для недопущения выхода бандформирований вглубь территории САР по просьбе сирийского командования самолётами ВКС России был нанесён удар по прорвавшимся террористам, — говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
На этом фоне Министерство национальной обороны Турции
Турецкие источники Middle East Eye
Впрочем, собеседники Middle East Eye говорят, что администрация американского президента вряд ли предоставит Patriot без каких-либо дополнительных условий, учитывая то, что ранее Турция решила финализировать сделку по приобретению российских С-400, спровоцировав критику США.
Публично турецкое военное командование
Ситуация для него усложняется за счёт давления со стороны его внутриполитических союзников,
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