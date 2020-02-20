https://static.news.ru/photo/b96f7d22-53e3-11ea-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие военные совместно с боевиками начали наступление в восточной части Идлиба. Они атаковали позиции сирийской армии около города Найраб.

Different angle: Turkish army targets Assad regime positions near Neirab, east of #Idlib pic.twitter.com/ddOIM4LvvZ — Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØºÙØ§Ø±Ù (@TNTreports) February 20, 2020

Столкновения продолжались короткое время. Сирийской армии удалось сдержать натиск с турецкой стороны.

Однако большинство экспертов продолжает утверждать, что Анкара не намерена начинать широкомасштабную операцию в Сирии. Угрозы от Турции расценивают как военную риторику.

NEWS.ru информировал ранее о происшествии в другой сирийской провинции — Хасеке. Туда прибыли два американских транспортных самолёта с военнослужащими.