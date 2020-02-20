Турецкие военные совместно с боевиками начали наступление в восточной части Идлиба. Они атаковали позиции сирийской армии около города Найраб.
Different angle: Turkish army targets Assad regime positions near Neirab, east of— Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØºÙØ§Ø±Ù (@TNTreports)
#Idlib pic.twitter.com/ddOIM4LvvZ February 20, 2020
Столкновения продолжались короткое время. Сирийской армии удалось сдержать натиск с турецкой стороны.
Однако большинство экспертов продолжает утверждать, что Анкара не намерена начинать широкомасштабную операцию в Сирии. Угрозы от Турции расценивают как военную риторику.
NEWS.ru информировал ранее о происшествии в другой сирийской провинции — Хасеке. Туда прибыли два американских транспортных самолёта с военнослужащими.
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