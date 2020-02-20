Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие военные совместно с боевиками начали наступление в восточной части Идлиба. Они атаковали позиции сирийской армии около города Найраб.

Столкновения продолжались короткое время. Сирийской армии удалось сдержать натиск с турецкой стороны. 

Однако большинство экспертов продолжает утверждать, что Анкара не намерена начинать широкомасштабную операцию в Сирии. Угрозы от Турции расценивают как военную риторику.

NEWS.ru информировал ранее о происшествии в другой сирийской провинции — Хасеке. Туда прибыли два американских транспортных самолёта с военнослужащими.

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