https://static.news.ru/photo/00075b42-53df-11ea-9c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты по странам Востока считают маловероятным проведение широкомасштабной операции Анкары в Сирии. Угрозы Турции — это всего лишь военная риторика, объясняют эксперты.

Мы слышали воинственные заявления не один раз. Это обычная риторика, присущая действующему президенту Турции, — сказал руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в комментарии ТАСС.

По мнению ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН Бориса Долгова, в случае начала масштабной войсковой операции Турция столкнётся с широким фронтом сопротивления. Кроме того, на стороне сирийской армии в возможном конфликте выступят отряды курдов и добровольцы из Ирана, предположил аналитик. К тому же, как подчеркнул он, активизация турецкой армии в Сирии может ещё больше испортить отношения между Москвой и Анкарой, что не в интересах последней.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Москва поддерживает официальные власти Сирии, а Анкара — оппозицию. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе–феврале прошло несколько переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. 20 января сирийские СМИ сообщили о наступлении сил оппозиции, которую поддерживают турецкие военные, писал NEWS.ru.