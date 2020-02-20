https://static.news.ru/photo/cafc0a0e-53db-11ea-aca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salim Jabbour/twitter.com

США укрепляют военное присутствие на северо-востоке Сирии. В провинцию Хасеке прибыло два американских транспортных самолёта с военнослужащими. Точное количество солдат не сообщается.

Президент США Дональд Трамп в октябре 2019 года заявлял о полном выводе войск с территории Сирии в другие районы. По его планам, на сирийской территории должно было остаться не более 200 американских бойцов.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте с российским бронеавтомобилем «Тигр» в районе города Камышлы. Транспортное средство двигалось по дороге, а перед ним ехало два MRAP Oshkosh M-ATV вооружённых сил США. Американские военные двигались медленно, поэтому «Тигр» попытался обогнать броневик США, но последний заблокировал проезд, а затем попытался столкнуть «Тигр» с дороги.