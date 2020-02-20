https://static.news.ru/photo/80ffbeee-53d3-11ea-824c-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич, Фото: council.gov.ru

Американские военные попытались блокировать обгон российского бронеавтомобиля «Тигр» в районе города Камышлы в Сирии. Сенатор Франц Клинцевич, считает, что действия американских военных являются бравадой.

И там, и там мальчишки, и там, и там есть бравада, но у американцев сейчас в Сирии нервозное состояние, которое подогревается негативом в отношении русских. И вот этим инцидентом американцы показали, что у них нет достаточных для такой работы морально-волевых качеств, — заявил Клинцевич Федеральному агентству новостей.

По его словам, Россия вынуждена сотрудничать с США, однако такие эпизоды показывают американскую сущность. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политики, «есть мальчишеская бравада».

Ну не случайно мы их всю жизнь называем «пиндосами» и звать будем, — отметил Клинцевич.

В Сети появилась видеозапись, на которой российская военная колонна, состоящая из бронеавтомобилей «Тайфун» и «Тигр» движется по дороге. Перед ними едут два MRAP Oshkosh M-ATV вооруженных сил США. Американские военные движутся медленно, поэтому «Тигр» пытается обогнать броневик США, но последний блокирует проезд, а затем пытается столкнуть «Тигр» с дороги. После этого ролик обрывается.

Генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что мелкие конфликты между российскими и американскими военными в Сирии не перейдут в открытое противостояние. По его мнению, США поддерживают напряжение своими провокациями, и будут делать это впредь, но в серьёзных конфликт они не перерастут.